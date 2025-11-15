fechar
Cafés cultivados por mulheres são cada vez mais apreciados

O podcast pioneiro do rádio dedicado exclusivamente ao café entrevista Julia Nasr, integrante de projeto voltado para mulheres na cafeicultura

Por Romoaldo de Souza Publicado em 15/11/2025 às 12:02
Força feminina garante qualidade e inovação no café
Café & Conversa — Um grupo de mulheres criou uma torrefação dedicada à curadoria de lotes de café especial cultivado por mulheres em diversas regiões do Brasil.


Na entrevista ao podcast Café & Conversa, Julia Nasr destaca que a missão do projeto “é garantir qualidade, rastreabilidade e impacto positivo”, tanto para as mulheres que produzem cafés de excelência como “para quem aprecia um café especial”.


No áudio acima, você confere a entrevista completa — e ainda se delicia com a música de Maria Bethânia. Dê o play e aproveite um excelente feriado! Um abraço, bom café!

