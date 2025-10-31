Curso no Recife ensina empreendedores a usar inteligência artificial nos negócios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O curso busca democratizar o acesso à tecnologia, contribuindo para a inclusão digital de pequenos negócios no Nordeste

O Curso Expresso “Lucrando com IA” será realizado no dia 5 de novembro de 2025, das 19h às 21h, no Sebrae Recife, localizado na Rua Tabaiares, nº 360, Ilha do Retiro. O evento tem como objetivo ensinar empreendedores e profissionais autônomos a utilizar ferramentas de inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade e criar novas oportunidades de negócio.

O curso busca democratizar o acesso à tecnologia, contribuindo para a inclusão digital de pequenos negócios no Nordeste. Segundo dados do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 27% das pequenas empresas brasileiras ainda não possuem presença digital. A iniciativa propõe apresentar a IA como uma aliada no crescimento e na sustentabilidade das empresas.

A condução do curso ficará a cargo de Felipe Pereira, doutor em Administração e referência nacional em aceleração de negócios com IA e marketing digital. Também participam Arthur Tavares, advogado e especialista em Direito Digital, e Omero Galdino, administrador e mestre em Gestão e Inovação, ambos analistas do Sebrae com experiência em marketing, comunicação e apoio a empreendedores.

Segundo Felipe Pereira, o curso visa mostrar como a inteligência artificial pode ser aplicada de forma prática e estratégica. “A inteligência artificial já está nas mãos de todos, mas nem todo mundo sabe usá-la de forma estratégica. O curso vai mostrar como transformar essa ferramenta em resultados reais e duradouros”, afirma.

O treinamento será rápido e prático, com demonstrações de ferramentas como ChatGPT, Gemini e plataformas de automação. O público-alvo inclui empreendedores, criadores de conteúdo, autônomos e profissionais que desejam se atualizar diante das transformações do mercado digital.

Inscrições

As inscrições estão abertas no site https://eventos.grupofap.com.br/lucrando-com-ia, com valor de R$35,00 mais 1 kg de alimento.