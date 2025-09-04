Oficinas gratuitas de gestão chegam a seis cidades da RMR com programa do Sebrae
Programa itinerante leva oficinas gratuitas de marketing digital e finanças a seis municípios da RMR, beneficiando mais de 300 empreendedores
Clique aqui e escute a matéria
O Sebrae no seu Município vai levar oficinas de gestão empresarial gratuitas para empreendedores de seis cidades da Região Metropolitana do Recife em setembro e outubro. As capacitações itinerantes acontecerão em Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Itapissuma, São Lourenço da Mata e Recife, com aulas voltadas para marketing estratégico no ambiente digital e controle de finanças. A expectativa é de que mais de 300 empreendedores participem das ações ao longo dos dois meses.
Todas as atividades serão realizadas nas Salas do Empreendedor de cada município. No Recife, a programação acontece na unidade Desenvolve Recife – Sul, em Boa Viagem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site pe.loja.sebrae.com.br/sebrae-no-seu-municipio.
Capacitação para fortalecer pequenos negócios
Segundo o Sebrae, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento prático para donos de pequenos negócios. “As capacitações foram pensadas para atender às necessidades reais dos empreendedores locais, oferecendo conteúdos aplicáveis ao dia a dia das empresas”, afirma Arthur Tavares, especialista em Pequenos Negócios do Sebrae/PE.
Além de técnicas de marketing e finanças, a proposta é estimular autonomia, visão estratégica e maior competitividade. “Isso se reflete em empresas mais sólidas, geração de empregos e fortalecimento da economia local”, acrescenta Tavares.
Agenda das oficinas
- Marketing estratégico no digital
- 9/9: Abreu e Lima (9h) e Recife (9h)
- 10/9: Igarassu (9h)
- 17/9: Paulista (9h)
- 8/10: Itapissuma (9h) e São Lourenço da Mata (19h)
- Fluxo de caixa – Controle e planeje as finanças da sua empresa
- 10/9: Itapissuma (9h) e São Lourenço da Mata (19h)
- 7/10: Abreu e Lima (9h)
- 8/10: Igarassu (9h)
- 15/10: Paulista (9h) e Recife (9h)