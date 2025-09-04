fechar
Oficinas gratuitas de gestão chegam a seis cidades da RMR com programa do Sebrae

Programa itinerante leva oficinas gratuitas de marketing digital e finanças a seis municípios da RMR, beneficiando mais de 300 empreendedores

Por JC Publicado em 04/09/2025 às 18:04
Empreendedores participam de capacitação do programa Sebrae no seu Município, que oferece oficinas gratuitas em gestão empresarial
Empreendedores participam de capacitação do programa Sebrae no seu Município, que oferece oficinas gratuitas em gestão empresarial - Lorena Rocha Vieira

O Sebrae no seu Município vai levar oficinas de gestão empresarial gratuitas para empreendedores de seis cidades da Região Metropolitana do Recife em setembro e outubro. As capacitações itinerantes acontecerão em Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Itapissuma, São Lourenço da Mata e Recife, com aulas voltadas para marketing estratégico no ambiente digital e controle de finanças. A expectativa é de que mais de 300 empreendedores participem das ações ao longo dos dois meses.

Todas as atividades serão realizadas nas Salas do Empreendedor de cada município. No Recife, a programação acontece na unidade Desenvolve Recife – Sul, em Boa Viagem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site pe.loja.sebrae.com.br/sebrae-no-seu-municipio.

Capacitação para fortalecer pequenos negócios

Segundo o Sebrae, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento prático para donos de pequenos negócios. “As capacitações foram pensadas para atender às necessidades reais dos empreendedores locais, oferecendo conteúdos aplicáveis ao dia a dia das empresas”, afirma Arthur Tavares, especialista em Pequenos Negócios do Sebrae/PE.

Além de técnicas de marketing e finanças, a proposta é estimular autonomia, visão estratégica e maior competitividade. “Isso se reflete em empresas mais sólidas, geração de empregos e fortalecimento da economia local”, acrescenta Tavares.

Agenda das oficinas

  • Marketing estratégico no digital
  • 9/9: Abreu e Lima (9h) e Recife (9h)
  • 10/9: Igarassu (9h)
  • 17/9: Paulista (9h)
  • 8/10: Itapissuma (9h) e São Lourenço da Mata (19h)
  • Fluxo de caixa – Controle e planeje as finanças da sua empresa
  • 10/9: Itapissuma (9h) e São Lourenço da Mata (19h)
  • 7/10: Abreu e Lima (9h)
  • 8/10: Igarassu (9h)
  • 15/10: Paulista (9h) e Recife (9h)

