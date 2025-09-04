Oficinas gratuitas de gestão chegam a seis cidades da RMR com programa do Sebrae

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programa itinerante leva oficinas gratuitas de marketing digital e finanças a seis municípios da RMR, beneficiando mais de 300 empreendedores

Clique aqui e escute a matéria

O Sebrae no seu Município vai levar oficinas de gestão empresarial gratuitas para empreendedores de seis cidades da Região Metropolitana do Recife em setembro e outubro. As capacitações itinerantes acontecerão em Abreu e Lima, Igarassu, Paulista, Itapissuma, São Lourenço da Mata e Recife, com aulas voltadas para marketing estratégico no ambiente digital e controle de finanças. A expectativa é de que mais de 300 empreendedores participem das ações ao longo dos dois meses.

Todas as atividades serão realizadas nas Salas do Empreendedor de cada município. No Recife, a programação acontece na unidade Desenvolve Recife – Sul, em Boa Viagem. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site pe.loja.sebrae.com.br/sebrae-no-seu-municipio.





Capacitação para fortalecer pequenos negócios

Segundo o Sebrae, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento prático para donos de pequenos negócios. “As capacitações foram pensadas para atender às necessidades reais dos empreendedores locais, oferecendo conteúdos aplicáveis ao dia a dia das empresas”, afirma Arthur Tavares, especialista em Pequenos Negócios do Sebrae/PE.

Além de técnicas de marketing e finanças, a proposta é estimular autonomia, visão estratégica e maior competitividade. “Isso se reflete em empresas mais sólidas, geração de empregos e fortalecimento da economia local”, acrescenta Tavares.

Agenda das oficinas