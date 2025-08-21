Expo Preta RioMar comemora crescimento de 85% nas vendas e consolidação como vitrine do afroempreendedorismo no Recife
Em sua 4ª edição, Expo Preta apresenta balanço com alta nas vendas e novas conexões, reforçando a força do afroempreendedorismo e das marcas autorais
Realizada de 14 a 17 de agosto, a quarta edição da Expo Preta RioMar registrou seu melhor desempenho desde a criação do projeto, com crescimento em vendas de 85% em relação a 2024. Ao todo, 20 marcas autorais participaram e mais de 750 produtos foram comercializados na Praça de Eventos 1 do Piso L1 do RioMar Recife, espaço de maior fluxo do shopping.
A abertura no Teatro RioMar teve seus ingressos esgotados dias antes do evento. Além das entradas vendidas a preços populares, foram convidadas as pessoas afroempreendedoras expositoras, jovens atendidos pelo Instituto JCPM de Compromiso Social e parceiros institucionais, como representações dos movimentos negros, culturais e religiosos do território. A noite teve a cantora Sandra Sá como atração principal e programação cultural com artistas e debatedores convidados, como Gabi do Carmo, Ronaldo Cruz, Carol Figueiredo e Mara Drag.
Impacto para os negócios
Assim como caixa imediato, a feira gerou efeito prolongado para as marcas: 81% das expositoras relataram novas encomendas após o evento; 54,4% observaram alto ganho de seguidores nas redes; e 100% manifestaram interesse em participar de novas edições. As pessoas afroempreendedoras também destacaram a visibilidade do novo local na Praça de Eventos do Piso L1 como fator chave para o desempenho.
“A experiência foi muito gratificante e trouxe resultados muito positivos, tanto em visibilidade quanto em conexão com o público. A feira proporcionou trocas importantes e reforçou ainda mais o propósito da marca em valorizar nossas raízes e expressões culturais”, destaca Diego Santos, o diretor Criativo da marca de produtos regionais Noda PE.
Larissa Beatriz, fundadora da marca de moda autoral Du.ife, é outra que ressalta a participação enriquecedora. “Tive a oportunidade de apresentar minhas criações para um público diverso, trocar ideias, receber feedbacks valiosos e fortalecer conexões com outras marcas e pessoas interessadas em moda autoral e sustentável. Além disso, os resultados foram bastante positivos: conseguimos mais visibilidade, e sentimos de perto o interesse genuíno pelas nossas peças. Foi, sem dúvida, um momento de crescimento e de confirmação de que estamos no caminho certo.”
Os números da 4ª Expo Preta RioMar ganham relevo quando comparados ao cenário nacional: segundo o Sebrae, a renda média real de afroempreendedores alcançou R$ 2.477 no 4º trimestre de 2024 - o maior valor da série, embora ainda abaixo da renda de empresários brancos. A média por marca desta edição da Expo Preta ficou 52% acima desse patamar em apenas quatro dias de evento.
Projeto e propósito
A Expo Preta é um projeto autoral do RioMar Recife em parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social, e nesta edição ocupou a Praça de Eventos do Piso L1 - área estratégica de grande circulação - reunindo cerca de 20 marcas com curadoria que privilegia moda, beleza, artes e decoração.
“Os resultados desta edição comprovam que visibilidade qualificada e curadoria cuidadosa geram negócio, reputação e oportunidades para quem empreende - e para a cidade. Ao aproximar público e marcas autorais de pessoas negras em um espaço nobre e diverso, a Expo Preta colabora com a inclusão produtiva”, afirma a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Paschoal.