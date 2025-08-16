fechar
Na Expo Preta RioMar, Sandra Sá reforça orgulho negro e legado da música preta

Em show no Teatro RioMar, artista celebrou 45 anos de carreira com um repertório de resistência e mensagens de afirmação à população negra

Por Adriana Guarda Publicado em 16/08/2025 às 15:08
Sandra Sá celebrou 45 anos de carreira com show vibrante no Teatro RioMar, em sintonia com os valores da Expo Preta
Sandra Sá celebrou 45 anos de carreira com show vibrante no Teatro RioMar, em sintonia com os valores da Expo Preta - Arnaldo Carvalho/Divulgação

O braço erguido com o punho cerrado, símbolo de resistência, solidariedade e luta, foi o gesto que marcou a entrada de Sandra Sá no palco do Teatro RioMar, na última quinta-feira (14), abrindo a programação da Expo Preta. A escolha da cantora para dar início ao evento foi certeira. Sua trajetória musical e seu engajamento em defesa da igualdade racial dialogam com os propósitos da feira, que valoriza o afroempreendedorismo e a identidade negra.

Em sua 4ª edição, a Expo Preta demonstra amadurecimento. Realizada pelo RioMar e o Instituto JCPM de Compromisso Social, este ano a feira acontece na Praça de Eventos 1, em frente à escada rolante da entrada principal, no Piso L1 do RioMar Recife. O espaço de maior circulação garante maior fluxo de visitantes e expande o potencial de vendas. O evento começou na última quinta-feira (14) e segue até este domingo (17). 

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Símbolo de resistência, o braço erguido com o punho cerrado, marcou a entrada de Sandra Sá no palco do Teatro RioMar - Arnaldo Carvalho/Divulgação

No show de Sandra Sá, o teatro de 680 lugares estava lotado. O público, que começou sentado, logo se transformou em um grande baile embalado por rock, funk, soul music e samba. “Eu sabia que todo mundo ia levantar para dançar”, disse a artista, que completa 70 anos no próximo dia 27 de agosto e comemora também 45 anos de carreira. Ela abriu a festa cantando Soul de Verão (versão de Nelson Motta para 'Fame', de Michael Gore e Dean Pitchford).  

Música como resistência

Arnaldo Carvalho/Divulgação
O público, que começou sentado, transformou o Teatro RioMar em um grande baile de soul, funk, samba e rock - Arnaldo Carvalho/Divulgação

O repertório escolhido por Sandra foi uma declaração política e afetiva. Canções como “Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua”, hino de resistência contra a ditadura militar, e “Olhos Coloridos”, símbolo do orgulho negro, embalaram a festa. A cada música, a cantora intercalava mensagens de estímulo à comunidade negra: “somos capazes de fazer o que quisermos”, "educação e cultura geram respeito", "vamos jogar sementes de fé na humanidade e vamos coemeçar por aqui (pelo Recife)", disse, em meio aos aplausos.

Em “Bloco na Rua”, lembrou sua própria vivência no período da ditadura. Ao cantar o verso “Durango Kid quase me pegou”, simulou a grade da prisão com os dedos e disse: “eu estava lá” (na época da repressão). Também trouxe sucessos que marcaram sua carreira como Retratos e canções; Diabo colorido; Solidão, Joga Fora, Bye Bye Tristeza, Solidão e Não vá. Trouxe, ainda, a internacional Baby Can I Hold You, de Tracy Chapman, e músicas cantadas por amigos e parceiros.   

Encerrou o show com o hino do orgulho negro: “Olhos Coloridos”, transformando o teatro em um coro coletivo contra o racismo e lembrando que a miscigenação faz de todos nós negros. "Somos criolou brancos, crioulos pardos e crioulos brancos. Nossa música começa no tambor e contibua no tambor", diz fazendo referência aos donos do Brasil: os povos indigenas e aos africanos. 

Afeto e humor

Sandra Sá também conquistou pela forma como interagiu com o público. Brincou com a tradutora de Libras, fez vídeos das videomakers que registravam o show, apresentou um a um os músicos da banda e agradeceu a todos os profissionais envolvidos, dos técnicos de som aos chamados “camisas-pretas”, como ela mesma nomeou, lembrando que são os primeiros a chegar e os últimos a sair.

Em quatro trocas de figurino, alternou entre vestido, camisas e gravata, transformando o palco em um espaço cênico vibrante. Entre uma música e outra, recitou poemas da esposa Simone Malafaia, com quem é casada desde 2017, e fez defesa aberta do amor livre: “o amor é uma escolha que nos fortalece”.

Até mesmo o espaço do show virou tema. Ao elogiar o teatro dentro de um shopping, comentou: “achei que ia cantar em estacionamento ou praça de alimentação. Mas ter um teatro aqui é maravilhoso. Mesmo que a pessoa não compre nada, ela vem ver uma peça, um show. Isso é muito legal”.

A Gerente de Marketing na RioMar, Denielly Halinski, disse que a escolha da cantora para abrir a 4ª Expo Preta foi simbólica. "Pensamos em vários nomes, mas Sandrá Sá tem representatividade, tem um trabalho social com a comunidade negra. Não queremos apenas uma voz, queremos alguém com propósito, com identificação com o que estamos fazendo", destaca, lembrando que a feira já trouxe outros nomes como Toni Garrido, Negra Li e Gabi Amarantos. 

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Sandra Sá tocou tamborim no palco, reforçando a força e a ancestralidade da música negra brasileira - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Celebrações

Depois do espetáculo, a cantora conversou rapidamente com o JC. Sobre atravessar gerações com sua música, foi categórica. “Quando tem verdade, quando é de verdade, a música perdura. Quantas músicas de Pixinguinha a gente canta hoje, depois de 200 anos? Música de verdade chega ao coração de todo mundo”, disse.

Ao falar da Expo Preta, destacou a importância do evento como espaço de afirmação. “É fundamental ter uma feira como essa, que mostra a força da população negra e do afroempreendedorismo. É uma injeção de autoestima”, destacou.

Com o aniversário se aproximando, a artista brincou com a ideia de festejar sem pressa.“Eu vou comemorar meus 70 anos até 26 de agosto de 2026. A gente deveria comemorar aniversário todo dia. Acordou, está vivo? Feliz aniversário, feliz ano novo, feliz tudo", brinca. 

E sobre os próximos passos, disse que encara a trajetória como permanente recomeço. “São 45 anos de carreira, mas ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa para rolar”.

Legado

Arnaldo Carvalho/Divulgação
Com carisma e presença marcante, Sandra Sá transformou o show em um manifesto de resistência, amor e identidade - Arnaldo Carvalho/Divulgação

Com sua voz inconfundível e presença de palco arrebatadora, Sandra Sá transformou a abertura da Expo Preta em um manifesto de resistência, amor e celebração da identidade negra. Mais do que um show, entregou um recado que continua ecoando: a música é ferramenta de luta e afirmação.

