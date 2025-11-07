O tamanho do estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: A medida que um estado cresce - em número de órgãos, servidores, políticas e gastos - os desafios de gerenciamento da máquina pública também acompanham este crescimento, muitas vezes complexo e burocrático.

No debate desta sexta-feira (7), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre as dificuldades de gerenciamento estatal, os gargalos da governança, além dos custos e da sustentabilidade fiscal dos estados.

Participam a jornalista e ex-senadora, Ana Amélia Lemos, o procurador aposentado do Estado de Pernambuco, advogado de empresas nas áreas contratual e criminal, Edgar Moury, e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.