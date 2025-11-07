fechar
Podcast | Notícia

O tamanho do estado

Por Rádio Jornal Publicado em 07/11/2025 às 13:02
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã - Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: A medida que um estado cresce - em número de órgãos, servidores, políticas e gastos - os desafios de gerenciamento da máquina pública também acompanham este crescimento, muitas vezes complexo e burocrático.

No debate desta sexta-feira (7), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre as dificuldades de gerenciamento estatal, os gargalos da governança, além dos custos e da sustentabilidade fiscal dos estados.

Participam a jornalista e ex-senadora, Ana Amélia Lemos, o procurador aposentado do Estado de Pernambuco, advogado de empresas nas áreas contratual e criminal, Edgar Moury, e o jornalista e titular da Coluna JC Negócios do Jornal do Commercio, Fernando Castilho.

Leia também

Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste
HISTÓRIA

Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste
O falso discurso municipalista da oposição na Assembleia Legislativa que vai prejudicar os 184 prefeitos de Pernambuco
Coluna JC Negócios

O falso discurso municipalista da oposição na Assembleia Legislativa que vai prejudicar os 184 prefeitos de Pernambuco

Compartilhe

Tags