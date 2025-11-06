fechar
Isenção do imposto de renda

Por Rádio Jornal Publicado em 06/11/2025 às 10:28
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (6), Tony Araújo e a bancada do programa conversam com o Advogado Especialista em Direito Tributário, Eric Castro, sobre a aprovação, no Senado, da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. O Presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Marcelo Gouveia, conversa sobre as discussões, na Alepe, sobre a isenção de IPVA. O Presidente da Arpen-PE, Marcos Torres, fala sobre os dados mais recentes de união estável que ultrapassou o casamento formal pela 1ª vez no Brasil. E o Diretor brasileiro, Kleber Mendonça Filho, fala sobre a estreia do filme “O Agente Secreto”.

