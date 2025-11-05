fechar
Podcast | Notícia

A utilidade de uma CPI

Por Rádio Jornal Publicado em 05/11/2025 às 9:46 | Atualizado em 05/11/2025 às 9:46
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (5), Tony Araújo e a bancada do programa conversam com o Analista Político e Diretor Executivo do Livres, Magno Karl, sobre a CPI do Crime. A Gerente Geral de Planejamento e Desenvolvimento de Cargos e Carreiras, Heliane Lima, conversa sobre o Concurso Público Unificado de Pernambuco. O Advogado tributarista, Alexandre Albuquerque, repercute a votação do projeto de isenção do IR até R$ 5 mil. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

