A opinião da sociedade sobre o combate ao crime organizado

Por Rádio Jornal Publicado em 03/11/2025 às 9:43
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (03), Tony Araújo e a bancada do programa conversam com o doutor em direito e mestre em direitos humanos, Fred Monteiro Rosa, sobre o projeto de Lei Anti Facção Criminosa. O advogado e consultor trabalhista, Marcos Alencar, conversa sobre a migração para o regime de PJs. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

