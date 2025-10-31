fechar
"A gente precisa de parceiros para investimentos", afirma governadora Raquel Lyra após retorno de missão internacional

Por Rádio Jornal Publicado em 31/10/2025 às 10:31
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (31), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD). Na pauta, o metrô do Recife, segurança pública, investimentos e parcerias internacionais. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

