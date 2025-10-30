fechar
Podcast | Notícia

Endurecimento do combate ao crime organizado

Por Rádio Jornal Publicado em 30/10/2025 às 9:57 | Atualizado em 30/10/2025 às 9:59
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (27), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Adriano Oliveira, sobre a nova pesquisa Datafolha. Os números trazem informações sobre a disputa para o Governo de Pernambuco. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

 

Leia também

Rio de Janeiro em clima de guerra

Rio de Janeiro em clima de guerra
PEC da Segurança Pública e o combate às organizações criminosas

PEC da Segurança Pública e o combate às organizações criminosas

Compartilhe

Tags