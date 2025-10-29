fechar
Rio de Janeiro em clima de guerra

Por RádioJornal Publicado em 29/10/2025 às 9:42
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (29), Igor Maciel e a bancada do programa conversam sobre a operação mais letal do Rio de Janeiro. Participam da conversa o repórter da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, Tiago Veras, e o Professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), André Saldanha Costa. O programa também conta com a participação do Governador de Pernambuco em exercício e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Ricardo Paes Barreto.

 

PEC da Segurança Pública e o combate às organizações criminosas

Empresário e presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, fala ao Passando a Limpo

