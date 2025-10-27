fechar
Podcast | Notícia

Empresário e presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, fala ao Passando a Limpo

Por Rádio Jornal Publicado em 27/10/2025 às 9:51
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (27), o empresário João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM, concede uma entrevista especial a bancada do programa. Na entrevista, destaque para a história e a visão de futuro da companhia, que celebra 90 anos de fundação em 2025. O programa ,conduzido por Igor Maciel, conta com a participação dos jornalistas Terezinha Nunes, Eliane Cantanhêde, Fernando Castilho e o cientista político Antônio Lavareda.

 

Leia também

Lula e Trump: o que esperar do encontro entre os presidentes?

Lula e Trump: o que esperar do encontro entre os presidentes?
Lula candidato

Lula candidato

Compartilhe

Tags