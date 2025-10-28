fechar
Podcast | Notícia

PEC da Segurança Pública e o combate às organizações criminosas

Por Rádio Jornal Publicado em 28/10/2025 às 10:07
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta terça-feira (28), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Cientista Político, Arthur Leandro, sobre o resultado da reunião entre Trump e Lula. A Jornalista especializada em mobilidade urbana do Jornal do Commercio, Roberta Soares, detalha a situação do metrô do Recife. O Deputado Federal, Mendonça Filho (União), repercute os avanços da PEC da Segurança Pública.

Leia também

Empresário e presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, fala ao Passando a Limpo

Empresário e presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, fala ao Passando a Limpo
Lula e Trump: o que esperar do encontro entre os presidentes?

Lula e Trump: o que esperar do encontro entre os presidentes?

Compartilhe

Tags