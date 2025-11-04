fechar
Desenrolar da CPI do Crime Organizado

Por Rádio Jornal Publicado em 04/11/2025 às 9:47
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (4), Tony Araújo e a bancada do programa conversam com o advogado criminalista e Mestre em Direito, Victor Pontes, sobre a CPI do Crime Organizado. O Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), Adriano Lucena, fala sobre a importância do Arco Metropolitano. O economista, Werson Kaval, conversa sobre o fim de supersalários.

 

 

