Lei orgânica da polícia civil
Debate da Super Manhã: Com o objetivo principal de garantir uma atuação eficiente, transparente e legal, a proposta para a criação da Lei Orgânica da Polícia Civil em Pernambuco segue em fase final e conta com a ajuda de delegados, policiais civis, peritos criminais, peritos papiloscopistas e escrivães na elaboração do texto.
No debate desta terça-feira (4), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre o que é e o que diz a medida da Lei Orgânica da Polícia Civil no estado, os direitos e os deveres dos policiais, o protagonismo na segurança pública e as atribuições vinculadas a Polícia Civil do futuro.
Participam o presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (ADEPPE), Diogo Victor, a vice-presidente da Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (ADEPPE),a Cláudia Molina, e o Jornalista e titular da Coluna Segurança do Jornal do Commercio, Raphael Guerra.