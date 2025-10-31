HFN – hotel & food nordeste 2025
Debate da Super Manhã: A principal feira do setor de hospitalidade e alimentação fora do lar, HFN - Hotel & Food Nordeste 2025, chega a 7ª edição como marca de grande sucesso. A feira é a principal do Nordeste e a segunda maior no Brasil.
Inovações e tendências vão ser vistas nas mais de 500 marcas expositoras e 29 mil profissionais e empresários do setor, durante os dias do evento, que será realizado nos próximos dias 5 a 7 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.
No debate desta sexta-feira (31), a comunicadora Simone Oliveira conversa com os nossos convidados para falar sobre as expectativas e as novidades para os hotéis, bares e restaurantes na 7ª edição do HFN - Hotel & Food Nordeste 2025.
Participam a diretora da Insight Feiras & Negócios, Carol Baía, a assessora legislativa e de estratégias da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), Júlia Malheiros, e a sócia da Confeitar Expo e Recife Cakes, Taciana França.