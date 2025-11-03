Supermix 2025
Debate da Super Manhã: A Super Mix, a maior feira de negócios supermercadista e varejista do Norte e Nordeste e uma das mais completas do Brasil aporta no Centro de Convenções, em Olinda, nos próximos dias 5 a 7 de Novembro.
Uma oportunidade única para os profissionais do segmento de varejo e serviços do setor explorar novas tendências, fazer networking e se atualizar sobre as inovações do mercado.
No debate desta segunda-feira (3), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar e trazer os detalhes da programação da Feira Super Mix 2025.
Participam o presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores (Aspa), Inácio Miranda, a diretora da Insight Feiras e Negócios, Tatiana Menezes, e o coordenador do Super Mix Talks 2025 e do Sindvarejista, Hugo Guilherme.