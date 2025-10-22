Veículos elétricos: a preparação dos condomínios
Debate da Super Manhã: A popularização dos carros elétricos no Brasil já é uma realidade. Diante desse cenário cresce a necessidade de estrutura técnica adequada para recarga nos estacionamentos residenciais. O ponto de carregamento vem se tornando tão essencial quanto uma vaga de garagem.
No debate desta quarta-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a infraestrutura elétrica nas construções, as normas e a segurança dos edifícios, a conscientização e o engajamento dos moradores na era dos veículos elétricos nos condomínios.
Participam o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura, o diretor integrado especializado em Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Cel. BM George Farias, a diretora do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de Pernambuco (Secovi-PE), Martha Ponzi, e o jornalista especializado em veículos e apresentador do Carro Arretado, da TV Jornal, Silvio Menezes.