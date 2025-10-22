Veículos elétricos: a preparação dos condomínios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Debate da Super Manhã: A popularização dos carros elétricos no Brasil já é uma realidade. Diante desse cenário cresce a necessidade de estrutura técnica adequada para recarga nos estacionamentos residenciais. O ponto de carregamento vem se tornando tão essencial quanto uma vaga de garagem.

No debate desta quarta-feira (22), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a infraestrutura elétrica nas construções, as normas e a segurança dos edifícios, a conscientização e o engajamento dos moradores na era dos veículos elétricos nos condomínios.

Participam o superintendente operacional da Neoenergia Pernambuco, Leonardo Moura, o diretor integrado especializado em Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Cel. BM George Farias, a diretora do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de Pernambuco (Secovi-PE), Martha Ponzi, e o jornalista especializado em veículos e apresentador do Carro Arretado, da TV Jornal, Silvio Menezes.