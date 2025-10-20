fechar
A certificação de origem do café de Pernambuco deve ser uma prioridade

Nessa conversa com o deputado Pedro Campos (PSB-PE), o Café & Conversa fez um apelo para que café pernambucano seja servido nos gabinetes de Brasília

Por Romoaldo de Souza Publicado em 20/10/2025 às 22:13
O deputado Pedro Campos conheceu a doçura do café de Taquaritinga do Norte. - Pedro Ferriera/PSB

Café & Conversa: os sabores do café pernambucano, a necessidade de apoio aos produtores e uma recomendação: servir café de Pernambuco no gabinete para receber as visitas — seja no Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios ou no Palácio do Planalto.


Recentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin experimentou o café Flor do Cerrado, produzido em Taquaritinga do Norte, no Agreste do Estado: “Foi a primeira vez que tomei um café sem sentir a necessidade de colocar açúcar”, disse.


É essa qualidade do café pernambucano que o Café & Conversa tem se empenhado em fazer chegar às principais xícaras do poder, em Brasília.

