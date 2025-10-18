IBGE mostra realidade dos trabalhadores por aplicativos que Governo e Congresso não sabem como abordar em termos de proteção social

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Quase 2% da população do setor privado trabalha com plataformas digitais e aplicativos de serviços de transporte de pessoas ,e entrega de comida.

O IBGE está entregando ao país o relatório do 3º trimestre de 2024 da PNAD Contínua onde revela que o Brasil tinha 1,7 milhão de pessoas que trabalhavam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços, incluindo aplicativos de transporte de pessoas, de entrega de comida e produtos e de prestação de serviços gerais ou profissionais, o equivalente a 1,9% da população ocupada no setor privado.



O conjunto de informações é importante para o governo e para o Congresso que analisa um projeto de regulamentação da atividade e pode, se suas excelências tiveram a humildade de pedir ao IBGE uma apresentação de todos os dados levantados de modo a entender o cenário contido ali para algum de tipo de proposta que construa um modelo mínimo de proteção social para esse contingente de brasileiros que como se viu trabalham quase 45 horas por semana ralando por um rendimento mensal de R$ R$ 2.996 na média.



Banco de dados



O pacote de dados em grande parte confirma os dados que as plataforma já tem em seus bancos de dados levantados não por amostras, mas pelos relatórios gerenciais (portanto, dado real parametrizado) capturados em cada uma das corridas contratadas e já analisadas com recursos robustos de Inteligência Artificial.



Mas os números do IBGE ajudam a conferir informações de qualidade para a construção de alguma legislação a partir do que essa comunidade deseja e não em função daquilo que os deputados funcionários do governo acham que é o melhor a partir de sua visão analógica ou sindical.



Motociclista de aplicativo de transporte de pessoas. - Divulgação

PNAD Contínua



E o relatório da PNAD Contínua do IBGE revela coisas bem interessantes. O primeiro é que quase um milhão de pessoas ou 964 mil total estão “plataformizados”, neologismo criado para identificar quem atua a partir de uma plataforma e que representam 58,3% do total e que têm no trabalho principal por meio de aplicativos de transporte, incluindo os de táxi, sua fonte de renda.



O IBGE conseguiu capturar a informação de que 86,1% dos ocupados plataformizados eram trabalhadores por conta própria e que 6,1% eram empregadores. E que plataformizados (com R$15,4/hora) têm um rendimento-hora 8,3% inferior ao dos não plataformizados (R$16,8/hora).



Via motocicletas



Outro dado importante é que 1,1 milhão dos ocupados trabalhavam como condutores de motocicletas. Mas que apenas um terço, 33,5% (351 mil pessoas), realizavam trabalho por meio de aplicativos, enquanto 66,5% (698 mil) não tinham vínculos com eles, o que significa que o fato de ter uma moto não quer dizer estar trabalhando para o Ifood, Rappi, 99, Uber, mas se virando com outras ocupações igualmente remuneradas.



Em termos de contingente, diz o IBGE, o maior aumento se deu no transporte de passageiros (excluindo táxi), que passou de 680 mil para 878 mil pessoas (aumento de 29,2%).



Todos os aplicativos



Mas na pesquisa se observou um crescimento do total de pessoas que exerciam o trabalho por meio de todos os tipos de aplicativos pesquisados, indicando que esse trabalho se ancora noutras soluções escolhidas de acordo com o perfil do trabalhador. Gente como operadores de instalações e máquinas e montadores (72,1%), que abrange os condutores de motocicletas e de automóveis.



Outro dado importante é que a maioria dos trabalhadores plataformizados eram homens (83,9%), em uma proporção muito maior que a média geral dos trabalhadores ocupados no setor privado (58,8%). E quanto à escolaridade, os plataformizados concentravam-se nos níveis médio completo ou superior incompleto (59,3%). Aliás, a mesma faixa que lidera no total de ocupados no setor privado com emprego formal.



Motociclista de aplicatido de comida. - Divulgação

Regularizar atividade



O conjunto de dados pode ajudar nas discussões que se travam neste momento no Congresso onde uma comissão tenta aprovar um projeto que regulariza a atividade que ao menos até agora não tem aderência dos possíveis beneficiários pela distância entre o que os legisladores imaginam ser o ideal e o mundo real do “plataformizado”.



Essa falta de compreensão também está na visão do governo que chegou a trabalhar com ideia de uma sindicalização da categoria, proposta fortemente rechaçada quando da apresentação.



Caso de acidente



E o tema é complexo mesmo. Parte do segmento só recebe algum tipo de seguro de saúde que a proteja financeiramente em caso de acidente. Outra acredita que precisaria da vinculação com a proteção da CLT e outra quer apenas maior remuneração paga pelas plataformas, decidindo que tipo de segurança escolher.



O desafio é que estamos falando de quase 2 milhões de pessoas que estão fora do guarda-chuva da Previdência e que de alguma forma vão bater na porta dela quando um acidente ou uma doença chega.

