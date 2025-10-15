fechar
Podcast | Notícia

Lula é um outsider da política?

Por Rádio Jornal Publicado em 15/10/2025 às 9:43
Logo Passando a Limpo
Logo Passando a Limpo - Artes JC

Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (15), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a sócia-fundadora da LeFil Company, Rosário Pompéia e com o Cientista, professor emérito do centro de informática da UFPE e criador do Porto Digital, Silvio Meira, sobre o livro A Próxima Democracia. O programa também conta a participação do correspondente em Portugal, Antônio Martins.

 

 


Leia também

A movimentação das peças para o xadrez eleitoral de 2026

A movimentação das peças para o xadrez eleitoral de 2026
O fim da guerra em Gaza

O fim da guerra em Gaza

Compartilhe

Tags