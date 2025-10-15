fechar
A movimentação das peças para o xadrez eleitoral de 2026

Por Rádio Jornal Publicado em 15/10/2025 às 3:55
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (14), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com a arquiteta, pesquisadora e co-coordenadora do RXn, Mila Montezuma, sobre as propostas para tornar o Recife resiliente à elevação do nível do mar. A Coach de executivos de alta liderança, Marília Fiuza, conversa sobre os impactos de uma gestão "tóxica". A bancada também discute a movimentação das peças para o xadrez eleitoral de 2026.

 

 

