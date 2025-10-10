fechar
Podcast | Notícia

Os cotados à vaga de Barroso

Por Rádio Jornal Publicado em 10/10/2025 às 9:44
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (10), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista e fundador do Instituto de Pesquisa IDEIA, Maurício Moura, sobre as eleições de 2026. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

