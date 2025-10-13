fechar
Podcast | Notícia

O fim da guerra em Gaza

Por Rádio Jornal Publicado em 13/10/2025 às 9:45
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (13), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o advogado e procurador aposentado do Estado de Pernambuco, Edgar Moury, sobre quem será o sucessor do ministro Luís Roberto Barroso. O advogado patrimonial e de negócios imobiliários, Amadeu Mendonça, repercute o novo crédito imobiliário do Governo Federal. O engenheiro mecânico, Mário Roberto Melo, que mora em Israel, conversa sobre o fim da guerra em Gaza. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

