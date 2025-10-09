fechar
O impacto da derrubada da MP do IOF

Por Rádio Jornal Publicado em 09/10/2025 às 9:40
Passando a Limpo: Nesta quinta-feira (9), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político e diretor de Inteligência da Quaest, Guilherme Russo, sobre os percentuais de reeleição do presidente Lula. O ex-secretário da Receita Federal e ex-secretário da Fazenda de Pernambuco, Everardo Maciel, conversa sobre a derrubada da MP com alternativas ao aumento do IOF. O Secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Coelho, conversa sobre o estudo em conjunto para conter o avanço do mar em Jaboatão dos Guararapes.

 

