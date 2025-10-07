fechar
Israel x Hamas: dois anos do conflito

Por Rádio Jornal Publicado em 07/10/2025 às 9:45
Passando a Limpo: Nesta terça-feira (7), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com Jáder Tachlitsky. Ele é economista, professor de Cultura Judaica e História Judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco (Fipe), e conversa sobre os 2 anos da guerra entre Israel e Hamas. O Doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Antônio Lucena, repercute a ligação entre Lula e Trump.

 


