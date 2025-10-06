fechar
Discussão sobre CNH mais barata

Por Rádio Jornal Publicado em 06/10/2025 às 9:40
Passando a Limpo: Nesta segunda-feira (6), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o Presidente do LIDE Saúde Pernambuco, Alberto Cherpak, sobre o resumo da missão empresarial para a China. O Secretário nacional de Trânsito, Adrualdo de Lima Catão, conversa sobre a consulta pública do Ministério dos Transportes para tornar a CNH mais acessível. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

 

 

