O conceito de presidenciabilidade

Por Rádio JornalJC Publicado em 03/10/2025 às 10:02
Passando a Limpo: Nesta sexta-feira (3), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o cientista político, Antônio Lavareda, sobre o conceito de presidenciabilidade. O diretor geral de informação e vigilância epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), José Lancart, repercute a crise do metanol. O programa também conta com Eliane Cantanhêde.

