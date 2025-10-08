fechar
A popularidade do presidente Lula

Por Rádio Jornal Publicado em 08/10/2025 às 10:44
Passando a Limpo: Nesta quarta-feira (8), Igor Maciel e a bancada do programa conversam com o economista e especialista em gestão pública, Werson Kaval, sobre a reforma administrativa. O programa também repercute a nova rodada da pesquisa Quaest e conta com as notícias de Portugal com o correspondente, Antônio Martins.

 


