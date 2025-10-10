fechar
Exposição de crianças e adolescentes na internet

Por Rádio Jornal Publicado em 10/10/2025 às 12:58
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: Celulares, tablets e redes sociais fazem parte da rotina das novas gerações, que se comunicam, estudam e se divertem no mundo digital. Porém essa conexão constante traz um desafio importante: a exposição de crianças e adolescentes na internet.

No debate desta sexta-feira (10), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os riscos para a população jovem no ambiente digital, a ajuda dos pais e dos responsáveis como forma de prevenção de crimes, e a participação das escolas e da sociedade na proteção desse público.

Participam o deputado estadual e autor da Lei da Adultização em Pernambuco, Coronel Alberto Feitosa (PL), o gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA) de Pernambuco, Darlson Freire, e o professor da UFRPE e cientista-chefe de pesquisas no Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) e no Instituto Alana (SP), George Valença.

