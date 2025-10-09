O novo imposto de renda
Debate da Super Manhã: A Câmara dos Deputados aprovou em 1º de outubro passado um projeto de lei que trata sobre a isenção e o aumento no Imposto de Renda (IR) para os contribuintes no Brasil. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar em vigor.
No debate desta quinta-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os prós e os contras da nova proposta sobre o Imposto de Renda: O aumento da faixa de isenção, a tributação adicional para os 'super ricos' e os impactos fiscais sobre estados e municípios.
Participam o advogado especialista em Direito Tributário e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB/PE, Carlos Sant'Anna, o advogado especialista em Direito Tributário, contador, administrador de empresas e sócio do escritório Ivo Barboza & Advogados, Alexandre Albuquerque, e o contador, membro da Academia Pernambucana de Ciências contáveis e sócio-diretor da Dataconte, Albérico Morais.