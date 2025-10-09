O novo imposto de renda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Debate da Super Manhã: A Câmara dos Deputados aprovou em 1º de outubro passado um projeto de lei que trata sobre a isenção e o aumento no Imposto de Renda (IR) para os contribuintes no Brasil. O texto ainda terá que passar pelo Senado Federal e depois ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar em vigor.

No debate desta quinta-feira (9), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre os prós e os contras da nova proposta sobre o Imposto de Renda: O aumento da faixa de isenção, a tributação adicional para os 'super ricos' e os impactos fiscais sobre estados e municípios.

Participam o advogado especialista em Direito Tributário e presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB/PE, Carlos Sant'Anna, o advogado especialista em Direito Tributário, contador, administrador de empresas e sócio do escritório Ivo Barboza & Advogados, Alexandre Albuquerque, e o contador, membro da Academia Pernambucana de Ciências contáveis e sócio-diretor da Dataconte, Albérico Morais.