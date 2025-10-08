fechar
Podcast | Notícia

Dia do nordestino

Por Rádio Jornal Publicado em 08/10/2025 às 12:29
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Criada para homenagear o poeta cearense Patativa do Assaré, o Dia do Nordestino - celebrado neste 8 de outubro - exalta homens e mulheres que carregam no peito a fé, a festa, a seca e a força. Um coração que bate forte, com coragem, sotaque e orgulho de ser nordestino.

No debate desta quarta-feira (8), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o peso eleitoral do Nordeste, o potencial socioeconômico da região, a tradição artística e a importância cultural nordestina.

Participam o cientista político e professor universitário, Adriano Oliveira, o ex-secretário da Fazenda de Pernambuco e sócio da Ceplan Consultoria Econômica e Planejamento, Jorge Jatobá, e o cantor e compositor, Santanna, o cantador.

