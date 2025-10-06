Consultório do Rádio Livre: Combate ao Bullying e resolução de conflitos em sala de aula

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, os casos de violência interpessoal nas escolas cresceram mais de 250% em uma década

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, os casos de violência interpessoal entre alunos e professores cresceram mais de 250% em uma década. Quais são as soluções possíveis para esse cenário preocupante?

O Consultório do Rádio Livre fala sobre combate ao bullying e resolução de conflitos em sala de aula, um tema que desperta cada vez mais atenção de educadores, famílias e profissionais da saúde mental.

Para essa conversa, o programa recebeu a fonoaudióloga e pedagoga Malu Mesquita, especialista em Neurociência Aplicada à Aprendizagem (UFPE), mestra em Educação e orientadora pedagógica do colégio Saber Viver.

Também participou a psicóloga Taciana Aguiar, especialista em Psicopedagogia, com formação em Disciplina Positiva (Educação Parental) e psicóloga escolar do Ensino Fundamental II no Saber Viver.

O que é bullying e como enfrentá-lo

As especialistas definiram o bullying como uma forma de violência que pode ser física, verbal ou psicológica. Mais do que punir comportamentos, a escola precisa cuidar tanto do aluno que sofre quanto daquele que pratica — entendendo que ambos precisam de acolhimento, escuta e orientação.

A comunicação não violenta, baseada em respeito e empatia, foi apontada como o ponto de partida para o enriquecimento das relações interpessoais dentro da escola. Segundo Malu e Taciana, o diálogo constante ajuda a transformar o conflito em oportunidade de aprendizagem, e não apenas em punição ou ruptura.

O papel da família e o fortalecimento emocional

As convidadas destacaram o papel essencial da família nesse processo. Mais do que acolher a frustração, os pais devem oferecer “musculatura emocional” para que os filhos aprendam a lidar com os desafios e frustrações do cotidiano.

“A escola educa, mas é a família que forma. Quando os dois trabalham em conjunto, o aluno desenvolve equilíbrio emocional e responsabilidade”, resumiram.

A conversa também abordou os efeitos da negligência familiar e da exposição excessiva aos celulares, temas que influenciam diretamente o comportamento dos adolescentes dentro e fora da sala de aula.

Convite à reflexão

O impacto da violência e da omissão familiar, a linha tênue entre brincadeira e agressão, e a importância de valores como respeito, empatia e constância foram temas centrais do debate.

Quer entender por que a família não pode abrir mão de sua responsabilidade na formação do aluno — e como medidas como a proibição de celulares vêm mudando o comportamento nas escolas?

Mergulhe na discussão completa do Consultório do Rádio Livre e descubra as ferramentas essenciais para construir um ambiente escolar e social mais saudável.



Acompanhe o episódio na íntegra

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/podcast-o-consultorio-do-radio-livre-06-10-25/" target="_blank">Consultório de Rádio Livre:Combate ao Bullying e resolução de conflitos em sala de aula</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.