fechar
Podcast | Notícia

Consultório do Rádio Livre: Combate ao Bullying e resolução de conflitos em sala de aula

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, os casos de violência interpessoal nas escolas cresceram mais de 250% em uma década

Por Com informações da Rádio Jornal Publicado em 06/10/2025 às 18:42
Imagem ilustrativa de uma cena que pode ser caracterizada como bullying em ambiente escolar
Imagem ilustrativa de uma cena que pode ser caracterizada como bullying em ambiente escolar - Reprodução/Internet

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, os casos de violência interpessoal entre alunos e professores cresceram mais de 250% em uma década. Quais são as soluções possíveis para esse cenário preocupante?

O Consultório do Rádio Livre fala sobre combate ao bullying e resolução de conflitos em sala de aula, um tema que desperta cada vez mais atenção de educadores, famílias e profissionais da saúde mental.

Para essa conversa, o programa recebeu a fonoaudióloga e pedagoga Malu Mesquita, especialista em Neurociência Aplicada à Aprendizagem (UFPE), mestra em Educação e orientadora pedagógica do colégio Saber Viver.

Também participou a psicóloga Taciana Aguiar, especialista em Psicopedagogia, com formação em Disciplina Positiva (Educação Parental) e psicóloga escolar do Ensino Fundamental II no Saber Viver.

O que é bullying e como enfrentá-lo

As especialistas definiram o bullying como uma forma de violência que pode ser física, verbal ou psicológica. Mais do que punir comportamentos, a escola precisa cuidar tanto do aluno que sofre quanto daquele que pratica — entendendo que ambos precisam de acolhimento, escuta e orientação.

A comunicação não violenta, baseada em respeito e empatia, foi apontada como o ponto de partida para o enriquecimento das relações interpessoais dentro da escola. Segundo Malu e Taciana, o diálogo constante ajuda a transformar o conflito em oportunidade de aprendizagem, e não apenas em punição ou ruptura.

O papel da família e o fortalecimento emocional

As convidadas destacaram o papel essencial da família nesse processo. Mais do que acolher a frustração, os pais devem oferecer “musculatura emocional” para que os filhos aprendam a lidar com os desafios e frustrações do cotidiano.

“A escola educa, mas é a família que forma. Quando os dois trabalham em conjunto, o aluno desenvolve equilíbrio emocional e responsabilidade”, resumiram.

A conversa também abordou os efeitos da negligência familiar e da exposição excessiva aos celulares, temas que influenciam diretamente o comportamento dos adolescentes dentro e fora da sala de aula.

Convite à reflexão

O impacto da violência e da omissão familiar, a linha tênue entre brincadeira e agressão, e a importância de valores como respeito, empatia e constância foram temas centrais do debate.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Quer entender por que a família não pode abrir mão de sua responsabilidade na formação do aluno — e como medidas como a proibição de celulares vêm mudando o comportamento nas escolas?
Mergulhe na discussão completa do Consultório do Rádio Livre e descubra as ferramentas essenciais para construir um ambiente escolar e social mais saudável.

De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos, os casos de violência interpessoal entre alunos e professores cresceram mais de 250% em uma década.

Acompanhe o episódio na íntegra

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

Leia também

Estudantes pernambucanos levam inovação e sustentabilidade à Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
TECNOLOGIA

Estudantes pernambucanos levam inovação e sustentabilidade à Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa
JC EDUCAÇÃO

JC Educação: alunos da rede pública treinam fluência em inglês com IA; Senai Pernambuco e Jala University oferecem bolsas de estudo e pesquisa

Compartilhe

Tags