Histórias da Cozinha

Por JC Publicado em 03/10/2025 às 15:38
Debate da Super Manhã: Transformar ingredientes simples em experiências inesquecíveis. Muito mais do que um ofício, a cozinha é lugar de tradição e amor. Quem nunca teve a vida marcada por um sabor, um cheiro ou uma receita passada de geração em geração?


No debate desta sexta-feira (3), Dia Estadual do(a) Chef de Cozinha e do(a) Cozinheiro(a), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as histórias da cozinha contadas por quem sabe - e com maestria - abrir as panelas do tempo e partilhar das vivências com a culinária e a gastronomia pernambucana.


Participam o chef de cozinha do restaurante Fogão do Céu, Roberto Lima, a cozinheira e gestora do Hotel Central, Rosa Nascimento, e a empresária e proprietária do Bar do Vizinho, Laura Batista.

 

 

