Podcast | Notícia

Feira de imóveis morar bem PE

Por Rádio Jornal Publicado em 02/10/2025 às 12:55
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: Com valores a partir de R$ 190 mil e subsídios de até R$ 75 mil, a Feira de Imóveis Morar Bem oferta mais de quatro mil imóveis em Jaboatão dos Guararapes. O debate da Super Manhã desta quinta-feira (2) é direto do Shopping Guararapes, local que recebe até o próximo domingo, 5 de outubro, mais uma edição do evento.

Para saber detalhes do evento vamos conversar com os nossos convidados para falar sobre a oferta de casas e apartamentos, os subsídios dos governos federal e estadual e a expectativa do setor imobiliário.

Participam o superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal (CEF), João Victor de Oliveira, a diretora de Programas Habitacionais da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Clarissa Lima, e o Secretário Executivo de Habitação e Regularização Fundiária, Luiz Byron Filho.

