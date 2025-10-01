Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Debate da Super Manhã: Desde os tempos do Império até a redemocratização, a anistia na história do Brasil foi usada para apagar crimes, acalmar tensões e evitar confrontos. Em 1979, a Lei da Anistia marcou um dos momentos mais controversos dessa trajetória: libertou presos políticos, trouxe exilados de volta e também protegeu torturadores e agentes do regime.

No debate desta quarta-feira, 1º de outubro, a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre anistia - a importância, o legado histórico, as conquistas e a impunidade - e os desdobramentos dessa Lei nos dias atuais.

Participam o promotor de justiça, sócio do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP), e autor da página no Instagram @historia_em_retalhos, José Soares, o doutor em Educação, historiador e professor na UFPE e especialista em Ciência Política, Thiago Modenesi, e o historiador, Victor Lins.