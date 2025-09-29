fechar
Foro privilegiado

Por Rádio Jornal Publicado em 29/09/2025 às 12:34
Debate da Super Manhã: Tecnicamente conhecido como foro especial por prerrogativa de função, o foro privilegiado é um mecanismo jurídico no qual permite que autoridades públicas sejam julgadas por tribunais superiores.

No debate desta segunda-feira (29), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre o funcionamento desse foro, quem tem acesso a esse direito e o que diz a sociedade diante desse cenário.

Participam o professor e procurador regional da República, do Ministério Público Federal, Wellington Cabral Saraiva, o mestre e doutor em Direito pela UFPE, advogado criminalista e professor de Processo Penal da Faculdade Nova Roma, Martorelli Dantas, e o procurador aposentado do Estado de Pernambuco, advogado de empresas, nas áreas contratual e criminal, Edgard Moury.

