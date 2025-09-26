fechar
A beleza do Quinteto Violado

Por Rádio Jornal Publicado em 26/09/2025 às 12:51
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã

Debate da Super Manhã: Transformar a música nordestina em algo cosmopolita, inovadora e influente, com arranjos que mesclam o erudito, o folclore e as harmonias complexas. Essa é a beleza do Quinteto Violado, que desde a década de 1970 leva a cultura da região para mundo.

No debate desta sexta-feira (26), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre a história do Quinteto Violado, a trajetória do grupo pernambucano, o trabalho com a música regional e o estilo 'free' nordestino.

Participam os músicos Marcelo Melo e Duda Alves, e o produtor Pedro de Souza.

