Concessão do metrô
Debate da Super Manhã: Autorizada pelo Governo Federal em maio de 2025, a concessão do Metrô do Recife tem como objetivo modernizar a infraestrutura e os serviços do sistema, que atualmente é gerido pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O projeto prevê investimentos de cerca de R$ 3,8 bilhões, com participações estadual e federal.
No debate desta quarta-feira (24), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as vantagens e desvantagens da concessão, os papéis dos setores público e privado e os impactos sociais e urbanos do processo de transferência no setor metroferroviário recifense.
Participam a superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife (CBTU-Metrorec), Marcela Campos, o vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Thiago Mendes, e a jornalista e titular da Coluna Mobilidade do Jornal do Commercio, Roberta Soares.