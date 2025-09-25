fechar
Por Rádio Jornal Publicado em 25/09/2025 às 12:46
Debate da Super Manhã
Debate da Super Manhã: O Congresso Nacional discute o Novo Código Eleitoral, uma proposta que pode alterar profundamente as regras das eleições no Brasil. O texto pretende modernizar a legislação eleitoral, hoje espalhada por diversas leis, resoluções e interpretações da Justiça Eleitoral.

No debate desta quinta-feira (25), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para detalhar as propostas da reforma eleitoral, a unificação das leis, a análise no Senado Federal do projeto.

Participam o desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), Washington Amorim, o cientista político e doutor em História Política, Alex Ribeiro, e o mestre em Ciência Política, Antônio Fernandes.

