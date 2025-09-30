Custo Brasil
Debate da Super Manhã: Problemas estruturais, burocráticos, logísticos, tributários e econômicos. Assim podemos definir o Custo Brasil, termo utilizado quando se trata da produção e do investimento no país, tornando-se um dos mais caros em comparação com outras nações.
No debate desta terça-feira (30), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para saber quais são os gargalos da gestão pública, as dificuldades para os cidadãos e as empresas, os impactos nos mercados interno e externo e a atual realidade econômica brasileira.
Participam o professor titular de Economia da UFPE e Sócio Fundador da CEDES Consultoria e Planejamento, Ecio Costa, o ex-prefeito de Bonito e consultor de Gestão Pública, Laércio Queiroz, o gerente de Políticas Industriais da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE), Maurício Laranjeira, e o economista, Sergio Buarque.