Responsabilidade Social: Crise climática atinge corais de Pernambuco

Em entrevista à Rádio Jornal, pesquisadora Soraya El-Deir alerta para a gravidade do problema e critica boicote dos Estados Unidos à COP 30

A crítica situação dos recifes de coral em Pernambuco e os desafios globais da crise climática foram destaques na coluna Responsabilidade Social, do programa Balanço de Notícias. A pesquisadora em gestão ambiental e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Soraya El-Deir, enfatizou os impactos da onda de calor marinha no litoral do estado e a urgência de ações internacionais coordenadas.

Confira a coluna na íntegra:

Listen to Crise climática atinge corais de Pernambuco: 53% morreram em São José da Coroa Grande by Rádio Jornal on hearthis.at

Corais de Pernambuco entre os mais afetados

Estudos publicados na revista Coral Reefs mostram que, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul, 53% dos corais morreram por branqueamento. Já em Porto de Galinhas, destino turístico de destaque, a redução na cobertura coralínea foi de 28%.

Soraya El-Deir explicou que a morte dos corais ameaça toda a fauna e flora marinha. “Os corais funcionam como base de boa parte da vida do mar. Cerca de 50% das espécies marinhas dependem deles em algum momento, seja como abrigo, alimento ou reprodução”, disse.

O branqueamento está diretamente ligado ao aumento da temperatura dos oceanos, às mudanças climáticas e à acidificação da água. Quando a temperatura sobe, os corais expulsam as zooxantelas — algas que vivem em simbiose — e perdem sua vitalidade, tornando-se brancos e frágeis.

Além disso, os recifes atuam como barreiras naturais que protegem a costa do avanço do mar. Em Recife, por exemplo, essa formação deu nome à cidade e ainda desempenha papel crucial na contenção da força das ondas.

A professora reforçou a necessidade de proteção desse ecossistema. Ela criticou práticas turísticas predatórias, como o pisoteio em áreas de recife em Tamandaré e Porto de Galinhas, além da alimentação artificial de peixes.

COP 30 e o boicote dos EUA

Sobre a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), Soraya El-Deir avaliou que a representatividade ainda é insuficiente: apenas um terço das delegações de alto nível confirmou presença.

Um dos entraves é o boicote norte-americano. Os Estados Unidos, junto com a China, estão entre os maiores emissores de gases de efeito estufa, mas enquanto os chineses assumem metas de redução, a atual gestão norte-americana nega a gravidade da crise climática.

“Já ultrapassamos o limite de 1,5°C de aumento na temperatura média. Esse é o ponto de não retorno. Se continuarmos avançando, cada vez ficará pior”, alertou.

A expectativa, segundo a pesquisadora, é que países do BRICS e do G7 avancem em compromissos financeiros. Estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que 2% do PIB internacional seriam suficientes para enfrentar a crise, mas a resistência dos EUA compromete acordos.

Soraya encerrou com uma esperança: que a pressão internacional leve Washington a rever sua posição, assim como já ocorreu em outros temas.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.