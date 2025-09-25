fechar
Blindagem política, reforma tributária e cotas em medicina: os destaques do Passando a Limpo

Por Da Rádio Jornal Publicado em 25/09/2025 às 10:29
Passando a Limpo: Entre os assuntos abordados no 'Passando a Limpo' desta quinta-feira (25), PEC da Blindagem, reforma tributária e as vagas de medicina exclusivas para sem-terra e quilombolas na UFPE. O programa, que é apresentado por Igor Maciel, contou com a participação de Terezinha Nunes, Romoaldo de Souza e Ricardo Rodrigues.

