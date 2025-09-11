Desafios da Inovação em Pernambuco
Debate da Super Manhã: Falta de recursos, burocracia, resistência à mudança e ausência de conexão entre os envolvidos. Esses são alguns dos tópicos que dificultam a criação, a implementação e a adoção de soluções novas e eficazes quando se trata de ações inovadoras.
No debate desta quinta-feira (11), a comunicadora Natalia Ribeiro conversa com os nossos convidados para falar sobre as desigualdades regionais, os investimentos e as políticas públicas, o potencial criativo e o financiamento real das frentes governamentais e os obstáculos na inovação pernambucana.
Participam o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Kenys Bonatti, a diretora-presidente da Adepe, Ana Luiza Ferreira, o diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital, Heraldo Ourem, e o gerente de Inovação e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Pernambuco (Senai-PE), Philip Mendonça.