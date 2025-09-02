fechar
VIDA EM SOCIEDADE: RACISMO E SUSPEIÇÃO NO COTIDIANO

Por Rádio Jornal Publicado em 02/09/2025 às 9:00 | Atualizado em 03/09/2025 às 7:30
Vida em Sociedade: Um jovem negro de 20 anos foi acusado pelo gerente de um supermercado em Olinda de furtar a própria bicicleta. Para provar que era o dono, ele precisou apresentar a nota fiscal aos policiais. O caso, registrado pela Polícia Civil como calúnia, aconteceu na última semana e está sob investigação. As informações foram divulgadas pela Folha de Pernambuco.

No quadro “Vida em Sociedade” desta segunda-feira (03), a comunicadora Anne Barreto conversa com o historiador, psicólogo e psicanalista Miguel Gomes, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), para discutir como situações de racismo estrutural e desconfiança baseada na cor da pele afetam a vida das pessoas negras, os impactos psicológicos desses episódios e a importância de se combater práticas discriminatórias no dia a dia.

