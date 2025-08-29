fechar
Crédito Inteligente: saiba escolher o empréstimo certo para suas necessidades

De empréstimos pessoais a financiamentos e consórcios, entender as modalidades, juros e riscos é crucial para alcançar seus objetivos

Por Da Rádio Jornal Publicado em 29/08/2025 às 18:04
Imagem de um homem com dinheiro
Hin255/iStock

Coluna é da sua conta: Tomar crédito é uma realidade para muitos brasileiros, seja para uma emergência, para quitar dívidas, iniciar um negócio ou realizar um grande sonho como a casa própria. No entanto, diante de tantas possibilidades, escolher a opção mais adequada pode ser desafiador. É fundamental entender as características de cada modalidade para fazer uma escolha consciente e evitar problemas futuros.

Ouça o conteúdo original em aúdio

Empréstimo Pessoal: A Opção Mais Acessível (e que Custa Mais Caro)

O empréstimo pessoal é geralmente o mais abrangente e fácil de contrair, disponível através de aplicativos de banco, internet banking, agências ou cooperativas de crédito. Por ser tão acessível, o dinheiro que vem fácil "normalmente não só vai fácil, é um dinheiro que custa caro", com juros mais altos.

É importante diferenciar o empréstimo pessoal com ou sem garantia:

• Sem garantia: Quando você simplesmente toma o crédito sem oferecer nenhum bem como colateral, os juros tendem a ser mais altos, tornando a operação financeiramente mais pesada.

• Com garantia: Se você oferece um bem (como um terreno, veículo ou imóvel) como garantia, a instituição financeira tem mais segurança. Isso pode resultar em juros mais baixos, pois o risco para o banco diminui. É uma modalidade interessante para quem busca reduzir custos e tem um bem para oferecer.

Crédito Consignado: Vantagens e Riscos do Desconto em Folha

O empréstimo consignado, conhecido pelo desconto direto na folha de pagamento, tem se tornado mais acessível. Antes muito comum entre servidores e funcionários públicos, agora está disponível também para trabalhadores de empresas privadas. Uma grande novidade é a possibilidade de migrar para o crédito do trabalhador pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, permitindo comparar juros de diversos bancos e fazer a portabilidade sem sair de casa.

As principais características do consignado são:

• Juros mais baixos: Para a instituição financeira, o consignado é muito vantajoso devido à previsibilidade do pagamento, já que o valor é retido diretamente do salário. Essa segurança para o credor se reflete em juros geralmente mais baixos para o tomador.

• Risco da falta de flexibilidade: Embora os juros sejam menores, o principal risco é a ausência de flexibilidade. O desconto é automático e não pode ser interrompido até a quitação da dívida. Isso significa que, em situações de emergência ou imprevistos, você não poderá deixar de pagar a parcela para "respirar" financeiramente, recebendo um salário já líquido do empréstimo. É crucial ter um orçamento bem planejado para garantir que as despesas caibam na receita reduzida

• Portabilidade: Caso perceba que os juros do seu empréstimo consignado estão muito altos (especialmente se foi contratado em um período de alta taxa básica de juros), você tem a opção de fazer a portabilidade ou renegociar os juros, o que pode trazer mais fôlego financeiro.

Financiamento x Consórcio: Qual o Melhor para Seu Grande Sonho?

Para aquisições de alto valor, como um imóvel ou veículo, as opções mais comuns são financiamento e consórcio. Não há uma opção "melhor", mas sim a mais adequada aos seus objetivos e planejamento. A melhor forma, e mais desafiadora, seria comprar à vista para não pagar juros.

• Financiamento: Permite a aquisição imediata do bem (carro ou imóvel), que fica alienado à instituição financeira até a quitação. Contudo, é uma modalidade muito mais cara devido aos juros cobrados. Caso o comprador deixe de pagar, há o risco de perder o bem após um certo tempo.

• Consórcio: Indicado para quem não tem pressa. Você entra em um grupo e paga parcelas mensais até ser sorteado ou dar um lance para receber a carta de crédito e adquirir o bem. É geralmente menos custoso que o financiamento (não há juros, mas taxas administrativas), mas exige paciência.

• Risco de desistência do Consórcio: Se você parar de pagar e ainda não foi contemplado, não perde o dinheiro, mas ele fica retido até o encerramento do grupo (que pode levar muitos anos, como 15 anos para um imóvel).O valor é corrigido por índices como o IPCA, mas você só terá acesso a ele após a conclusão do grupo, o que pode atrasar outros planos financeiros. Por isso, é vital pensar bem antes de aderir e, se for desistir, que seja no começo para ter menos dinheiro "trancado".

A Importância da Escolha Consciente e da Pesquisa

O crédito não é apenas para quem está endividado; ele serve tanto para "respirar" (desafogar dívidas) quanto para "crescer" (investir, realizar sonhos). Independentemente do motivo, a decisão de tomar um empréstimo deve ser sempre consciente e planejada.

Leandro Trajano, personal financeiro, enfatiza que, da mesma forma que pesquisamos preços de passagens aéreas, celulares ou roupas, devemos pesquisar exaustivamente as condições do crédito. Compare:

• Taxas de juros em diferentes instituições financeiras.

• Condições e possíveis carências.

Fazer uma escolha assertiva pode significar menos custos financeiros ao longo do tempo. É preciso abordar a aquisição de crédito de forma "inteligente e consciente para se evitar problemas adiante".

*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal

