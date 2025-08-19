Santa Cruz em Alerta: Ralph de Carvalho aponta erros e destaca jogo decisivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O comentarista esportivo Ralph de Carvalho, analisou o empate do Santa Cruz diante do Altos e não poupou críticas à equipe tricolor

Segundo Ralph, o placar de 1 a 1 no Arruda não trouxe a vantagem esperada para o Santa Cruz. “Nada é perdido com esse resultado, mas também não tem nada ganho. A vantagem agora é do Altos, que joga em casa”, afirmou.

O comentarista destacou ainda que a equipe piauiense não se mostrou inferior ao tricolor, caracterizando o confronto como equilibrado e com oportunidades para os dois lados.

Altos mais organizado em campo

Na visão de Ralph, o Altos terminou o primeiro tempo mais organizado, mesmo saindo atrás no placar. “Empurrou o Santa para trás, com toque de bola e viradas objetivas”, avaliou. O empate veio no segundo tempo, após a entrada de Micael, que deu mais força ofensiva ao time piauiense.

O comentarista também observou que o Santa Cruz desperdiçou boas chances com Renato e Thiaguinho, mas lembrou que o Altos também criou perigo com Leandro Amorim, Wesley e Esquerdinha. Para o jogo de volta, Ralph cobrou maior efetividade de Thiago Galhardo, Gabriel Galhardo e Renato, que “ficaram devendo” no primeiro confronto.

Críticas às substituições de Marcelo Cabo

O técnico Marcelo Cabo foi alvo das principais críticas do comentarista. Ralph chamou atenção para a insistência do treinador em substituir William Júnior, o que, segundo ele, sempre prejudica o desempenho do time.

“Com mais de 42 mil torcedores no Arruda, era para o Santa arrancar a vitória, mas não jogou para isso. Toda vez que ele tira William Júnior, o time piora. Só ele ainda não notou, mas a torcida já percebeu”, disparou.

Ele lembrou ainda do jogo contra o Sergipe, quando a entrada de Ariel no lugar de William Júnior comprometeu a ligação entre os setores do time. O alerta é claro: “Não pode haver erro dos jogadores e muito menos do treinador. Cuidado, Marcelo Cabo, o Santa pode estragar todo o ano com uma só mudança.”

O outro lado: confiança do Altos

O técnico do Altos, Gerson Testoni, avaliou positivamente o desempenho da sua equipe no Arruda. Para ele, o time jogou com “personalidade” e manteve sua essência. “Fizemos um excelente primeiro tempo e merecíamos ter empatado antes. O resultado foi ideal para levar a decisão para nossa casa”, disse.

Testoni aposta no fator local e no apoio da torcida para conquistar a classificação. Já Ralph de Carvalho reforça que o próximo confronto é decisivo: pode significar a continuidade do Santa Cruz na temporada ou um fim precoce e amargo.

Para uma análise mais aprofundada e todos os detalhes da opinião de Ralph de Carvalho, "o bola de ouro que diz todas as verdades", ouça o episódio completo da Rádio Jornal.