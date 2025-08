Debate da Super Manhã: História de Pernambuco nas escolas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Debate da Super Manhã: Berço de movimentos revolucionários, de manifestações culturais e de lutas por liberdade, a história de Pernambuco é, muitas vezes, pouco explorada nos livros didáticos tradicionais. Diante dessa cenário, o Governo Estadual propõe que a história pernambucana passe a ser disciplina obrigatória na grade curricular das escolas públicas e privadas.

No debate desta terça-feira (5), o comunicador Tony Araújo conversa com os nossos convidados para falar sobre a proposta do governo estadual, o protagonismo pernambucano no currículo escolar e a formação dos professores.

Participam o secretário de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), Gilson Monteiro, o historiador, professor da UFPE, doutor em História pela Universidade de Salamanca (Espanha), George Cabral, e a jornalista e titular da Coluna Enem e Educação do Jornal do Commercio, Mirella Araújo.