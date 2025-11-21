Zika e microcefalia: uma década depois, Pernambuco relembra o pioneirismo e alerta para novas epidemias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Investigação da relação causal entre zicavírus e malformações congênitas em recém-nascidos revolucionou a ciência e a saúde pública

Clique aqui e escute a matéria

Dez anos após o surto de zicavírus que culminou em um aumento abrupto de casos de microcefalia em recém-nascidos, o Brasil, e em particular Pernambuco, revisita um dos episódios mais marcantes da história recente da saúde pública. A relação entre a infecção materna e as malformações congênitas mudou completamente a compreensão científica sobre o vírus e colocou o estado de Pernambuco como epicentro e pioneiro em toda a investigação.

Ouça o conteúdo original

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/podcast-debate-21-11-2025/" target="_blank">10 Anos zika e microcefalia</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Em um debate que reuniu o Dr. Carlos Brito (médico, pesquisador e professor da UFPE), a Dra. Adélia Henriques (médica neurologista infantil) e Cíntia Leite (jornalista da coluna Saúde e Bem-Estar do Jornal do Commercio), a complexidade da crise e os aprendizados da saúde pública foram dissecados

Pernambuco: o epicentro da crise e o desafio inicial de reconhecimento da zica

No início de 2015, quando os primeiros casos de crianças nascidas com o tamanho da cabeça menor do que o esperado começaram a ser noticiados, o conhecimento científico sobre o fenômeno era nulo. A situação era complicada pelo fato de os casos de Zika estarem sendo notificados oficialmente como dengue, o que impedia o reconhecimento formal da nova arbovirose.

A jornalista Cíntia Leite lembra que a informação inicial sobre o aumento dos casos de microcefalia chegou através de um grupo de médicos no WhatsApp. Inicialmente, a equipe de redação do Jornal do Comércio pensou que poderia ser fake news (notícia falsa), visto que pesquisas em plataformas científicas de grande evidência, como a Pubmed, não retornavam informações sobre a microcefalia em tal contexto.

Apesar do ceticismo inicial e da desconfiança que acometeu a imprensa, a investigação seguiu adiante, baseada em entrevistas com grandes médicos. Em Pernambuco, o número de ocorrências saltou de uma média anual de 8 a 10 casos para 16 crianças internadas em uma única unidade, o IMIP, em apenas uma semana.

Microcefalia e zica: como a ciência montou o quebra-cabeça epidemiológico



O aumento exponencial dos casos de microcefalia chamou a atenção dos especialistas. A Dra. Adélia Henriques, que já lidava com microcefalia em sua rotina, percebeu que a quantidade de casos era "absurda" em comparação com as ocorrências anuais esperadas, que antes eram contadas nos dedos.

O Dr. Carlos Brito, que sempre trabalhou com surtos e doenças infecciosas, incluindo neuroarboviroses, liderou a investigação clínica. A hipótese inicial considerava causas mais comuns de microcefalia congênita, como toxoplasmose, sífilis e rubéola, mas essas foram sendo afastadas.

A chave para o raciocínio epidemiológico veio ao coletar o histórico das mães afetadas. O Dr. Brito percebeu dois fatores cruciais:

Transmissão por Vetor: Os casos não tinham proximidade e as mães moravam em cidades completamente diferentes, em curto espaço de tempo. Isso sugeriu que o contágio não se dava por contato direto (como rubéola ou sífilis), mas sim por um vetor (mosquito). Manifestação Clínica: Cerca de 70% das mães relataram ter tido, no início da gravidez, manchas vermelhas na pele que coçavam e inchavam, sem febre ou dor articular. Essa manifestação havia sido observada na epidemia de Zica em adultos meses antes.



Com a hipótese clínica e epidemiológica da Zica levantada em Pernambuco, o processo foi acelerado. O Dr. Brito comunicou a hipótese a colegas de outros estados, como Cléber Luiz no Rio Grande do Norte, que confirmou ter a mesma impressão clínica com oito casos em sua região.

A confirmação científica definitiva, necessária para isolar o vírus, ocorreu em novembro de 2015. Visto que a gestação já havia avançado e o vírus não era mais detectável no líquido da coluna das crianças, a médica Adriana Melo teve a ideia de puncionar o líquido amniótico de gestantes com bebês já com alteração cerebral. O vírus foi isolado pela Fiocruz e o resultado foi comunicado em 5 de novembro, marcando a confirmação da relação Zica e Microcefalia.

A Síndrome congênita do zica e o futuro das crianças afetadas

A síndrome Zica congênita (SCZ) está hoje muito bem definida. As crianças são severamente comprometidas do ponto de vista neurológico, pois o vírus possui um "neurotropismo enorme", ou seja, uma grande afinidade pelo sistema nervoso, que é seu principal alvo. As vítimas frequentemente enfrentam limitações graves, como necessidade de gastrostomia (para alimentação), traqueostomia (para respiração), múltiplas internações e luxações de quadril.

O sofrimento dessas mães, muitas delas "mães solo" e vivendo em condições precárias, foi angustiante para os profissionais de saúde. Dr. Carlos Brito lembra do sofrimento ao ser questionado pelas mães sobre o futuro dos filhos.

Embora a atenção tenha se voltado para a microcefalia, o impacto do Zica não se encerra na síndrome congênita. Pesquisas atuais investigam crianças expostas ao Zica na gravidez, mas que não nasceram com a SCZ, buscando identificar possíveis transtornos de comportamento, autismo e transtorno do déficit de atenção (TDAH) ao longo do tempo.

Em relação ao suporte social, o benefício de pensão vitalícia (BPC), que foi objeto de resistência em 2019, foi finalmente concedido, embora muitos defendam que é insuficiente para cobrir todos os tratamentos e terapias necessárias.

Memória curta e o risco de novas epidemias de arboviroses no Brasil



Passados 10 anos, a incidência de novos casos de Zica diminuiu drasticamente, levando a fake news de que o caso teria sido localizado ou uma invenção. No entanto, a ciência explica que as epidemias virão, e o Brasil tem uma "memória muito falha".

Estudos de soroprevalência mostraram que 45% a 50% da população de Pernambuco ainda está suscetível ao Zica, o que significa que novos surtos vão acontecer.



O Dr. Carlos Brito alerta que as arboviroses (Dengue, Zica, Chicungunha) continuam sendo um problema grave e devem fazer parte das hipóteses diagnósticas dos médicos. O Brasil recentemente bateu o recorde de casos de Dengue, evidenciando que o vetor (o mosquito Aedes aegypti) está ganhando a batalha.

A solução fundamental para evitar futuras epidemias não se limita às vacinas, mas passa pelo investimento em saneamento básico e em melhores condições de vida para a população, que são essenciais para eliminar o vetor. A jornalista Cíntia Leite reforça que o trabalho de vigilância não pode parar, pois a qualquer momento o padrão das arboviroses pode fugir do controle, como aconteceu com o Zica.

A jornada da investigação do Zica e da Microcefalia em Pernambuco pode ser comparada a montar um quebra-cabeça gigante no meio de uma tempestade: os cientistas tiveram que usar evidências clínicas e epidemiológicas fragmentadas — como o relato de uma mancha na pele ou o número repentino de nascimentos — para ligar peças que jamais haviam sido conectadas, garantindo que o mundo reagisse a uma crise de saúde pública antes que a tragédia se alastrasse ainda mais.

*Texto gerado com auxílio da IA a partir de uma fonte autoral da Rádio Jornal